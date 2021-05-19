В Самаре открылся сезон тополиного снегопада

В Самаре раньше обычного начался сезон тополиного пуха: обычно все становится белым от такого "снега" в июне. Но сейчас на дворе еще только середина мая, а в воздухе кружат тополиные снежинки. Эксперты говорят, что из-за теплой и сухой весны очень многие растения зацвели раньше времени и опасаются только нежданной непогоды.

- В центре города все деревья подстригли и пуха стало меньше, а вот на окраинах этим не занимаются. Поэтому белее всего дворы на Металлурге и Безымянке, - рассказывает эксперт-ботаник Антон Савинов.

Страдают от обилия пуха и аллергики, а также просто чувствительные люди. Аллергологи объясняют, что сам по себе пух редко становится аллергеном, он способен переносить пыльцу других растений. Да и сам по себе действует довольно раздражающе, оказываясь на слизистых носа и рта. Хроническим аллергикам врачи советуют на время тополиной жары стараться держать окна закрытыми, затянуть их специальной сеткой, убрать все ковры и паласы и ежедневно делать влажную уборку.

Напомним, что по данным синоптиков аномальная жара сохранится минимум до 21 мая. В четверг уже может пойти кратковременный дождь, могут начаться и грозы.

А как вы спасаетесь от тополиного пуха?