Следователи предъявили обвинение главе департамента образования Самары Елене Чернеге

Елена Чернега отстранена от должности с января 2021 года

В Самаре следователи предъявили обвинение замглавы города - руководителю департамента образования Елене Чернеге. Ей вменяют злоупотребление полномочиями. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

По информации народного избранника, чиновница сокращала очередь в детсады, записывая малышей еще в недостроенные дошкольные учреждения. Делала она это, чтобы улучшить отчетность. В январе 2021 года Елену Чернегу отстранили от занимаемой должности.

Также депутат рассказал о возбуждении трех уголовных дел на сотрудников регионального минстроя. Чиновники попали в поле зрения правоохранителей из-за трех детских садов, которые строили по нацпроекту. Желая отчитаться перед Москвой, они в 2020 году подписали на учреждения вводные акты. Однако к тому моменту детсады еще не были достроены.