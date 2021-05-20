В Самаре летом 2021 года появятся проекционные пешеходные переходы

Киберпереходы становятся популярными в городах России
Фото: СОЦСЕТИ
В Самаре уже этим летом могут появиться современные пешеходные переходы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.
- Сейчас в ГИБДД анализируют целесообразность установки данного оборудования. Если заключение будет положительное, то мы начнем искать поставщика, - рассказали в Минтрансе.
Однако на сегодняшний день еще неизвестно, где и когда в Самаре появится проекционный пешеходный переход.
Киберпереход – это имитация дорожной разметки, которая проецируется на асфальт с помощью современного оборудования. Яркий свет, который проецирует на дорогу «зебру», можно увидеть с большого расстояния.