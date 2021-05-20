Экс-начальника сызранской полиции начнут судить в День защиты детей

Взятку начальнику принес подчиненный из ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело Андрея Гусарова, который раньше занимал пост начальника межмуниципального управления МВД России «Сызранское». Высокопоставленного офицера судить будут за коррупцию.

Напомним, Андрея Гусарова задержали сотрудники ФСБ 10 июня прошлого года. Предполагается, что он получил 350 тысяч рублей за увеличение мест на местной штрафстоянке. По иронии судьбы деньги Гусарову принес начальник сызранской ГИБДД Олег Яшин, его теперь, вероятно, будут привлекать к ответственности за посредничество во взяточничестве.

В отношении же Андрея Гусарова в региональном Следственном комитете уголовное дело возбудили по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», санкции которой предусматривают крупные штрафы и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сначала уголовное дело Гусарова поступило в "родной" сызранский суд, но там от него "отказались" - мол, для обеспечения объективности и беспристрастности лучше бы его в другое место направить.

Так было решено, что дело будут рассматривать в Ленинском районном суде. Дата первого заседания назначена на 1 июня.

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