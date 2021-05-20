Самарский блогер показал с высоты пожар в общежитии на Мехзаводе

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал Фото: скриншот

В Самаре 19 мая в 11 квартале посёлка Мехзавод загорелось неэксплуатируемое здание бывшего общежития. Напомним, что пожар охватил 500 кв. м.

- В результате возгорание произошло обрушение кровли, погибших и пострадавших нет. Огонь был ликвидирован в 14:15 силами 15 единиц техники и 56 человек, - сообщили сотрудники ГУ МЧС по регионе.

Самарский блогер Сергей Милованов разместил на своём канале в YouTube «Самарский-163» видео, снятое дроном с места событий. На кадрах видны дымящиеся обломки обрушившейся кровли и машину пожарных, доливающую тлеющие останки здания.

Во время пожара шоссе в районе пожара было застелено густым дымом. Водители ехали в условиях ограниченной видимости, поэтому на участке образовался затор. Причины случившегося и ущерб устанавливают эксперты.