Глава Самары Елена Лапушкина показала отремонтированную Вертолетную площадку

"Вертолетку" не узнать Фото: Елена Лапушкина / Инстаграм

Глава Самары Елена Лапушкина показала, как сейчас выглядит обновленная Вертолетная площадка в поселке Управленческий. Уже 1 июня состоится открытие одного из любимых самарцами мест в городе.

Реконструировали опорные конструкции Фото: Елена Лапушкина / Инстаграм

Реконструкция Вертолетной площадки началась в прошлом году. На сегодняшний день там обновились прогулочные зоны, смотровые площадки, а также появилась зона отдыха с навесами.

Кроме того, что по проекту была переложена плитка на дорожках, рабочие реконструировали опорные конструкции. На территории «вертолетки» также появилась детская игровая зона.

Появилось несколько уровней смотровых площадок Фото: Елена Лапушкина / Инстаграм

Территория вокруг тоже подверглась изменениям. Например, была расширена парковка для автомобилей и отремонтированы подъездные пути и тротуары для пешеходов.