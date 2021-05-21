Публикуем фото с места загадочной гибели девушки у парка победы в Самаре

Тело молодой девушки лежало напротив подъезда Фото: Предоставлено "Комсомолке"

21 мая 2021 года, на улице Аэродромная под окнами дома №98А было найдено тело погибшей девушки. На месте работают сотрудники следственного комитета.

- Сейчас устанавливаются все детали происшествия, - рассказали КП-Самара в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Предположительно, девушке было около 18 лет.

Ранее мы сообщали, что свидетели видели, как девушка бродила возле этого дома. После она зашла в подъезд и через некоторое время упала с общего балкона.

Очевидцы отмечают, что девушка лежит слишком далеко от балконов многоэтажки Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появились жуткие кадры с места ЧП. На фотографиях видно, что тело лежит на дороге и накрыто тканью. В комментариях пользователи отметили, что расстояние от окон многоэтажки слишком велико, около 7-10 метров. Некоторые предположили, что чтобы упасть так далеко, нужно было прыгать с разбега. Однако на эти вопросы теперь предстоит искать ответы следователям.