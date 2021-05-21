В Самарской области водитель ГАЗели погиб, врезавшись в стоящую фуру

Житель соседнего региона погиб на месте Фото: СОЦСЕТИ

21 мая, в Волжском районе Самарской области произошло жуткое ДТП с участием автомобиля ГАЗель из соседнего региона и большегруза. По данным полицейских, водитель ГАЗели погиб.

- По предварительным данным, ГАЗель допустила наезд на стоящий КАМАЗ, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем, 21 мая, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, в районе ТЦ «Айсберг» лоб в лоб столкнулись две легковушки. В МВД рассказали о трех участниках аварии. В настоящее время никто за медицинской помощью не обращался. На данном участке из-за аварии образовалась пробка.