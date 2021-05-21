Появились жуткие фотографии с места ДТП, где ГАЗель влетела под фуру в Самарской области

Водитель скончался на месте Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Волжском районе Самарской области, на 46 км обводной дороги, произошло жуткое ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Водитель из соседнего региона на автомобиле ГАЗель врезался в попутный большегруз.

- В результате столкновения водитель ГАЗели получил травмы, не совместимые с жизнью, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ГУ МВД проводят проверку по факту аварии Фото: ГУ МВД по Самарской области

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП.

Кабина почти полностью вошла под тягач Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские напоминают о необходимости соблюдения ПДД. Водителям необходимо держать дистанцию до впередиидущего транспорта и соблюдать скоростной режим.