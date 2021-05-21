В Самарской области озеро в селе Яицкое облюбовали около 50 редких лебедей-шипунов

Стая белых лебедей каждый день плавает в пруду и радует глаз местных жителей Фото: СОЦСЕТИ

В Волжском районе Самарской области жители села Яицкое ежедневно наблюдают за стаей лебедей-шипунов у себя на озере. Редкие птицы, занесенные в Красную книгу, грациозно плавают в пруду и не бояться людей.

В социальных сетях появились фотографии с озера. По словам автора, ежедневно там плавают около пятидесяти особей.

- Полюбоваться такой красотой лучше ранним утром, - пишет автор фотографии Ирина Мащенко.

Как пишут в комментариях сами жители села Яицкое, в прошлом году лебеди также прилетали на это озеро.

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники самарского зоопарка спасли двух лебедей-шипунов с перебитыми крыльями. Лебеди проходили курс реабилитации в Питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный Кинельского района.