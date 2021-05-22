Выпускные в Самаре в 2021 году пройдут на социальной дистанции

Выпускникам в этом году повезло больше, чем в прошлом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским выпускникам в этом году разрешили нормально попрощаться со школой. Выпускные в Самаре в 2021 году пройдут с 26 по 30 июня. Но будут действовать некоторые правила, которые позволят не допустить вспышек коронавируса. В частности, в помещениях смогут собраться не более одного класса, на свежем воздухе - несколько классов из параллели, но при условии соблюдения социальной дистанции.

- Обязательными будут масочный режим для родителей, термометрия при входе, использование санитайзеров, обеззараживание воздуха до и после мероприятия, влажная уборка с дезинфицирующими средствами, - сообщили на заседании оперативного штаба Самарской области в пятницу.

В любом случае, эти нормы уже гораздо более мягкие, чем в прошлом году, когда дети были вынуждены остаться без выпускных - родителям пришлось потрудиться, чтобы вернуть деньги, которые были отданы как предоплата за кафе, рестораны, теплоходы. Да и то сделать это получилось не у всех.

Напомним, что в регионе все еще действуют ограничения - например, требования об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также масочный режим. На прошлой неделе выросла заболеваемость в четырех возрастных группах: среди детей от года до 14 лет, среди людей от 30 до 34 лет и среди тех, кто старше 65 лет.

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