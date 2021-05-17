Что известно о запрете продажи алкоголя на Последний звонок в Самаре 2021

Введение запрета на продажу спиртного на Последний звонок может в 2021-м не понадобиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Май - месяц, когда школьники и их родители начинают планировать не только каникулы, но и торжества по поводу окончания учебного года. И власти к этому готовятся, в частности, нужно как-то решать вопрос со спиртными напитками - нельзя допустить, чтобы гуляния оказались слишком пьяными. Узнали, будет ли действовать запрет на продажу на алкоголя на Последний звонок в Самаре 25 мая 2021 года.

Практику запрета продажи алкоголя на Последние звонки в Самаре нельзя назвать постоянной. Например, в 2018-м спиртным запрещали торговать с 12 до 23 часов буквально на двух улицах в центре города. В другие годы ограничения распространялись на волжскую набережную и примыкающие улицы. Однако обычно запреты были связаны с массовыми праздничными мероприятиями - с шествием колонн выпускников или концертами. В прошлом году таковые были невозможны и Последний звонок 2020 перенесли на август. Но в виде общего праздника он так и не состоялся, так что никакие дополнительные антиалкогольные меры не понадобились,

Традиционная общероссийская дата Последнего звонка — 25 мая, хотя образовательные учреждения вольны выбрать себе более удобный день. В Самаре 7 мая оперативный штаб обсуждал возможность проведения мероприятий для выпускников в этот день. Участники заседания решили не отменять праздник для молодых людей. Однако одним из главных условий проведения Последних звонков стало ограничение по масштабу: в 2021 году Последние звонки в Самаре смогут пройти в рамках одного коллектива — класса или группы. Таким образом на специально организованный праздник на набережной рассчитывать вряд ли следует. Кроме того, 25 мая приходится на будний день, вторник. Все это говорит о том, Последний звонок 2021 в Самаре может обойтись без запретов на торговлю алкоголем.

Оперативный штаб еще не решил, в каком формате проводить выпускные вечера в текущем году и обещал вернуться к этому вопросу позже. Стоит отметить, что традиционно на выпускные полностью запрещают продажу алкоголя в некоторых районах области.

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