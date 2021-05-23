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Общество23 мая 2021 19:09

«Свершилось!»: В Самаре на Ракитовском шоссе уложили новый асфальт

Самарский блогер снял обновленную дорогу с высоты птичьего полета
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Реконструкция автодороги идет полным ходом

Реконструкция автодороги идет полным ходом

Фото: Кадр видео

Самарский видеоблогер Александр Карягин снял с высоты обновленное Ракитовское шоссе в Самаре. Вокруг данной дороги давно разгорались жаркие споры, и вот, наконец, местные жители добились ремонта одной из самых проблемных автострад города.

- Свершилось! Сколько лет мы добивались ремонта и, наконец, дождались, - восхищаются самарцы в комментариях к видеоролику.

Однако не все столь оптимистично настроены к реконструкции. Некоторые жителя выразили недовольство тем, что на Ракитовском шоссе все еще отсутствуют освещение и тротуары.

Напомним, освещение на Ракитовском шоссе не планируют организовывать еще ближайшие три года. Как сообщили чиновники, на комплексное благоустройство в городской казне не предусмотрены средства.