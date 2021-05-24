Картинг-трассу из парка Гагарина перенесли к стадиону «Солидарность Арена»

Горожане переживают, что площадка заняла парковку / Фото: @Aleksey_smr Фото: Twitter.com

В Самаре возле стадиона «Солидарность Арена» появилась новая развлекательная площадка. С 1 мая там заработала картинг-трасса, которая ранее располагалась в парке имени Юрия Гагарина.

- На парковке у стадиона организовали трассу картинга. До августа футбола нет, а значит, пусть катаются. Но потом будет футбол, и парковка востребована. Картинг до августа? - поинтересовались в твиттере горожане.

В министерстве спорта Самарской области ответили, что картинг здесь разместили на постоянной основе. Также чиновники отметили, что эта зона не используется под парковку.

Организаторы картинг-трассы в своей официальной группе в ВК рассказали, что они работают с 12:00 до 21:00. Также у них открылся кружок для детей от 6 до 14 лет. Ребят учат теории и практике гонок на маленьких авто.