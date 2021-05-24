В Самаре девушка имитировала приступ эпилепсии, чтобы сбежать от полицейских

Девушке вызвали "Скорую помощь", но до больницы она так и не доехала - сбежала по дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские стражи порядка разыскивают девушку, которая 21 мая подралась с полицейскими, а потом имитировала приступ эпилепсии, чтобы сбежать от них.

По данным собственных источников «КП-Самара», девушка привлекла внимание силовиков тем, что находилась внутри торгового центра вместе с молодым человеком, оба были без масок. Их забрали на пост полиции для составления протокола, и там началось «представление».

Девушка представилась Марией, заявила, что ей 17 лет, после чего начала переругиваться со стражами порядка, пнула девушку-полицейского ногой в живот, а потом упала на пол и забилась в конвульсиях.

Силовики подумали, что это приступ эпилепсии и вызвали ей «Скорую помощь». Пациентку забрали, но до больницы так и не довезли – она сбежала по дороге.

Теперь стражи порядка разыскивают «Марию», чтобы наказать не только за отказ надеть маску, но и за нападение на женщину-полицейского – у пострадавшей диагностирована закрытая травма живота, она попала в больницу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому поводу.

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