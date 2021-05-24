В Самарской области к 26 мая обещают похолодание до 18 °C и дожди

В ближайшие два дня в регионе будет прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики прогнозируют в Самарской области похолодание. К среде, 26 мая, температура воздуха в регионе понизится до 18 °C и пройдут дожди. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в ночь на вторник, 25 мая, столбик термометра опустится до 13...18 °C. Также местами по области ожидается кратковременный дождь. Скорость северного ветра составит 8-13 м/с. Днем тоже будет дождливо, а еще, возможно, нагрянет гроза. Ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха поднимется до 20...25 °C, а на юго-востоке региона – до 26…31 °C.

В ночь на среду, 26 мая, тоже возможны кратковременные осадки. Похолодает до 11...16 °C. Днем будет немного теплее – 18...23 °C. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Дождя в этот день быть не должно.