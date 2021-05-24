В Самаре в 2021 году количество несовершеннолетних преступников уменьшилось на 60%

Несмотря на глобальное снижение уровня подростковой преступности, большой процент преступлений все еще приходится на кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 мая в Самаре прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, которое провела глава города Елена Лапушкина. Участники совещания рассмотрели текущее состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории города.

По данным комиссии, за первый квартал 2021 года в Самаре на 60% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако все еще большой процент приходится на кражи, даже несмотря на то, что в Самаре проводится профилактика правонарушений.

В Самаре на постоянной основе проводятся профилактические лекции и семинары в образовательных учреждениях. Кроме того, Центр занятости населения предлагает подросткам временное трудоустройство, в том числе на летний период.