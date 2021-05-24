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Общество24 мая 2021 17:07

В Самаре в 2021 году количество несовершеннолетних преступников уменьшилось на 60%

Об этом сообщили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Несмотря на глобальное снижение уровня подростковой преступности, большой процент преступлений все еще приходится на кражи

Несмотря на глобальное снижение уровня подростковой преступности, большой процент преступлений все еще приходится на кражи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 мая в Самаре прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних, которое провела глава города Елена Лапушкина. Участники совещания рассмотрели текущее состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории города.

По данным комиссии, за первый квартал 2021 года в Самаре на 60% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако все еще большой процент приходится на кражи, даже несмотря на то, что в Самаре проводится профилактика правонарушений.

В Самаре на постоянной основе проводятся профилактические лекции и семинары в образовательных учреждениях. Кроме того, Центр занятости населения предлагает подросткам временное трудоустройство, в том числе на летний период.