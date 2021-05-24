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Общество24 мая 2021 18:43

В «Крыльях Советов» рассказали о смене руководства клуба

24 мая 2021 года состоялось заседание Совета директоров «Крыльев Советов»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В ПФК рассказали о кадровых изменениях Фото: ПФК "Крылья Советов"

В ПФК рассказали о кадровых изменениях Фото: ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Евгений Калакуцкий подал в отставку. Теперь новым генеральным директором клуба стал Вадим Андреев.

Также на смену председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Сергея Аракелова пришел Андрей Кислов, который является членом Совета с 2011 года.

Андрей Кислов - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы. Он является членом комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы.