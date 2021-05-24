Должность заместителя гендиректора стадиона “Казань Арена” Вадим Андреев получил в 24 года. Источник фото - кадр видео канала Казань Арены на YouTube.

Место генерального директора "Крыльев Советов" взамен покинувшего клуб Евгения Калакуцкого занял Вадим Андреев. Информацию подтвердили в самой команде. Пока слух дожидался официального подтверждения, "КП-Самара" разобралась, кто это такой.

Информация о назначении генеральным директором клуба Вадима Андреева стала для фанатов "Крыльев" крайне неожиданной. Об этом футбольном функционере известно немного: если вбить в поисковик его фамилию, выходит биография актера. Для того, чтобы найти биографию господина Андреева - бывшего директора "Казань Арены", придется постараться. Но вот, что удалось узнать нам.

Вадим Андреев родился 10 февраля 1988 года. Его отец был тренером национальной команды Латвии, и сам он в юношестве тоже играл в футбол — в середине “нулевых” даже выступал за латвийскую молодежную сборную.

С 1995 по 2007-й Андреев учился в Универсальной коммерческой школе в Риге. Затем поступил в Саутгэмтонский университет в Англии на специальность «футбольный бизнес и управление стадионами». В 2010-м окончил этот вуз с отличием. Также в период британского обучения был помощником директора по безопасности стадиона «Сент-Мэрис» в Саутгэмптоне.

В 2010-м и 11 году занимался скаутингом игроков для школы “Спартака”. Затем недолго сотрудничал с ФК “Жемчужина Сочи” и был аналитиком агентства Sport Global Invest.

В 2012 году, в свои 24 года, стал заместителем генерального директора стадиона “Казань Арена”, в самом начале строительства объекта, и поначалу курировал набор персонала. Позже переместился на пост управляющего стадионом. В 2016-м также занял должность заместителя гендиректора по эксплуатации стадионов в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» — компании-заказчике строительства нескольких стадионов к ЧМ 2018, в том числе самарского. Так что как минимум с основной площадкой “Крыльев Советов” он хорошо знаком.

До этого в публичном поле Вадим Андреев появлялся только с разговорами о том, как будут раскручивать "Казань Арену". Он озвучивал интересные варианты взаимодействия с болельщиками - дополнительно к тому, что делал местный клуб. Возможно эти умения пригодятся и в Самаре. Впрочем, конкретики сейчас нет. И гораздо интереснее в том числе и тот факт, что пост председателя Совета Директоров покинул Сергей Аракелов, который представлял здесь интересы банка "Солидарность", финансового партнера клуба.

Его место занял Андрей Кислов, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы. К каким последствиям приведет этот шаг - еще предстоит увидеть.

Напомним, что в новом сезоне "Крылья" сыграют в РПЛ, куда попали, заняв первое место в ФНЛ. Клубу предстоит побороться за выживание. При этом уже ходят слухи о том, что из команды уйдут некоторые лучшие футболисты, например, Иван Сергеев. О том, что происходит в клубе и о слухах вокруг него мы рассказывали в заметке по последним новостям на 21 мая 2021 года.

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