В Самаре психически неуравновешенный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку

Псих насиловал девушек в разных городах Фото: ГУ МВД

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина, который насиловал девушек в российских городах. Судебная психиатрическая экспертиза установила, что мужчина обладает психическим расстройством.

Следствием установлено, что в августе 2016 года в Самаре подозреваемый, угрожая физической расправой, изнасиловал 17-летнюю девушку. После чего он ограбил пострадавшую. В сентябре того же года мужчина совершил подобные действия в отношении девушек 21 и 25 лет во Владимире, а в октябре в Санкт-Петербурге.

Благодаря грамотной следственной работе серия изнасилований была раскрыта. Преступник был вычислен с помощью проведенных судебных экспертиз, которые показали совпадение генетического профиля вышеуказанного мужчины с биологическими следами, изъятыми с мест происшествий.

Судебная психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения общественно опасных деяний психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий, а также руководить своими действиями. Эксперты пришли к выводу, что задержанному необходимы принудительные меры медицинского характера.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным медицинским диагнозом, передано в суд для рассмотрения по существу.