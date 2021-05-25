В Самаре 28 мая перекроют движение по дублеру Ново-Садовой

На 21 день перекроют движение по дублеру Ново_Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 28 мая 2021 года в Самаре перекроют дублер улицы Ново-Садовой. Об этом сообщают в Минтрансе региона.

- С 28 мая будет перекрыто движение по дублеру улицы Ново-Садовой от улицы Гастелло до Советской Армии, выезд с улицы Гастелло на дублер, - сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

По данным чиновников, на участке будут выполняться работы по переключению сетей инженерных коммуникаций. Как сообщили в минтрансе, ограничения продлятся 21 день.

Напомним, В 2021 году в Самаре стартовала реконструкция одной из главных магистралей города – улицы Ново-Садовой. Здесь собираются построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении с улицей Советской Армии. В настоящее время обустраиваются дублеры, чтобы с 1 июня перекрыть основной ход Ново-Садовой.