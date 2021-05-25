Самарский драмтеатр на время реконструкции может переехать в КРЦ "Звезда"

Здание драматического театра будет реконструировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсуждается возможный вариант переезда театра драмы на другую площадку на время реконструкции. Как рассказал "КП-Самара" художественный руководитель театра Валерий Гришко, наиболее подходящим зданием является КРЦ "Звезда".

Переезд должен состояться ориентировочно в 2022-м году. Однако, по словам Гришко, сделать это будет сложно, поскольку пока в городе практически нет площадки, подходящей для размещения всего имущества театра.

- Мы говорили с владельцами КРЦ "Звезда", и нам ответили, что для переезда нужны финансовые договоренности на уровне руководства области, - сказал Гришко, отметив, что в городе это единственная площадка, которая потенциально может подойти для размещения театра.

Кроме того, у КРЦ "Звезда" уже есть собственные договоренности с творческими коллективами, которые будут там выступать с концертами в следующем году.

Ранее сообщалось, что есть несколько вариантов того, как будет выглядеть обновленный драмтеатр.