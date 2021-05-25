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Общество25 мая 2021 18:03

Эстакаду, которая соединит старую и новую набережную, начнут проектировать в этом году

Предполагается, что эстакада протянется от Вилоновского спуска до Маяковского
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Старую и новую набережные в Самаре соединят

Старую и новую набережные в Самаре соединят

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Проектирование эстакады, которая соединит старую и новую набережные в Самаре, начнут в этом году, говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее о необходимости соединить две набережные говорил во время своего послания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ожидается, что это повысит туристическую привлекательность региона.

Предполагается, что появится эстакада, которая протянется от Вилоновского спуска до Маяковского. Сейчас старые и новые очереди набережной не соединены между собой.