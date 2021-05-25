Самарские предприниматели смогут получить бесплатные консультации с психологами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские предприниматели смогут получить бесплатную психологическую помощь онлайн, присоединившись к прямой трансляции, на которой можно будет задать вопрос психотерапевту, а также поговорить с бухгалтером или юристом.

Проект помощи предпринимателям "Бестревожная кнопка" организуют сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка" и сервис онлайн-психотерапии "Ясно".

В День российского предпринимательства, 26 мая, на YouTube пройдет стрим, в котором бизнесмены смогут поделиться своими проблемами, задать вопрос в комментариях или присоединиться к беседе через Zoom. Будут доступны личные мини-консультации с психотерапевтами.

— Быть предпринимателем в России трудно: сложная отчетность, высокая налоговая нагрузка, нестабильная политическая обстановка. Мы каждый день стараемся сделать жизнь бизнеса проще. Но в этот раз мы объединились с сервисом онлайн-психотерапии "Ясно", чтобы максимально облегчить предпринимателям жизнь хотя бы в их профессиональный праздник, — рассказали в сервисе аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка".