Ремонт Ракитовского шоссе в Самаре выполнен на 78%

Дорожные работы преимущественно проводятся ночью Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается масштабный ремонт Ракитовского шоссе. Дорогу ремонтируют по всей ширине большими картами. В настоящее время подрядчик занимается укладкой верхнего слоя асфальтного покрытия.

- В настоящее время дорожники уложили 32 тысячи квадратных метров асфальта. С объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился уже на 78%, - рассказали в городской администрации.

На участке впервые используется высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на ПБВ. По мнению специалистов, такая смесь значительно повысит эксплуатационные характеристики дорожного полотна, что актуально для Ракитовского шоссе, где наблюдается интенсивное движение как легковых, так и грузовых автомобилей.