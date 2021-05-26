В Самарской области на мужчину завели уголовное дело за дачу взятки судебному приставу

Сызранец хотел подкупить пристава за 20 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани задержали 68-летнего мужчину, которого подозревают в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

- По версии следствия, 22 апреля местный житель передал судебному приставу 20 тысяч рублей за непринятие мер по принудительному сносу самовольной постройки – автомойки, на территории Сызрани, - сообщили следователи.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, при оперативном сопровождении сотрудниками ГУ МВД. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

По части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в Самаре будут судить руководителей центра "Поиск". Их подозревают в хищении более 10 миллионов рублей путем оформления на работу "мертвых душ". По версии следствия, с 2002 по 2004 год руководитель и его зам принимали на работу людей и начисляли им зарплату, а фактически сотрудники не выполняли те обязанности, за которые им платили. Деньги руководители центра распределяли между собой.