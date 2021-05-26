В Самаре на некоторых улицах хотят снизить максимально разрешенную скорость до 40 км/ч

В настоящее время в департаменте разрабатывают техзадание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент транспорта Самары разработал техническую документацию, направленную на снижение максимальной скорости на некоторых улицах города. По словам чиновников, это поможет снизить риск травмирования горожан в ДТП, а также поможет обезопасить пешеходов, которые являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения.

- Снизить максимальную скорость планируется на улицах Дубравная, Воронежская, Г. Аксакова, на проезде 9 мая и переулке Карякина. Также знаки будут установлены на пересечении улицы Ерошевского и Скляренко, на пересечении Вилоновской и Братьев Коростылевых, на Смышляевском шоссе, на улице Земеца и Батайской, Прожекторной, Камчатской, Никитинской и на улице Казачья, - рассказали о планах в департаменте транспорта Самары.

Стоит отметить, что с 17 по 24 мая ООН инициировала проведение Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения. Акция посвящена повышению безопасности и снижению скоростного режима в городах и районах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Напомним, за минувшие выходные, с 21 по 23 мая инспекторы ДПС запротоколировали более 2900 нарушений ПДД на дорогах региона. Во время проведения профилактических рейдов были задержаны 86 нетрезвых водителей.