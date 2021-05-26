В Самаре легендарный «Дом с часами» официально не признали объектом культурного наследия

Активисты не смогли отстоять историческое здание Фото: "КП" Архив

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области 25 мая 2021 года подписали приказ о том, что «Дом с часами» купца Кожевникова официально не признан объектом культурного наследия.

В апреле этого года председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова получила ответ от УГООКН, что в присвоении статуса дому на Коммунистической, 5 отказано. Нина Казачкова сообщила, что региональное общество памятников истории будет обращаться в суд.

Напомним, 19 января 2021 года дом купца Кожевникова был включен в список объектов, которые обладают признаками культурного наследия. «Дом с часами» был построен на рубеже 1860 – 1870 годов, но, несмотря на это, эксперты не увидели в нем признаков ОКН.