В Самаре «Дом с часами» не признали объектом культурного наследия

Общественники пытаются отстоять Дом с часами, который овеян городскими легендами

Дом Кожевникова, или как его называют местные жители «Дом с часами» на улице Коммунистическая, 5 в Самаре не признали объектом культурного наследия. Об этом рассказала председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

- Дому с часами отказали. Теперь будем обращаться в суд. Ведь у всех так много лишнего времени, что можно его бездарно тратить на тяжбы, - пишет на своей странице в социальных сетях Нина Казачкова.

Напомним, 19 января этого года легендарный дом купца Кожевникова был включен в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Однако экспертиза, проведенная управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, не нашла оснований для наделения здания статусом выявленного объекта культурного наследия.

Активисты хотят подать в суд и оспорить решение ведомства. Если общественники не смогут доказать исторической важности объекта, то Дом с часами будет снесен.