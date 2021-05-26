В Самаре жители требуют остановить строительство 32-этажного дома на Антонова-Овсеенко

В Самаре жители протестуют против строительства высотных домов на Антонова-Овсеенко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители требуют остановить стройку 32-этажного дома на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.

Планируется построить три 32-этажных секции. Застройщик обещает развитую транспортную инфраструктуру, парки вокруг, до которых можно добраться на велосипеде или пешком и захватывающие виды. Однако, жители близлежащих домов считают, что окружающая инфраструктура не справится - не хватит ни школ, ни больниц, ни парковочных мест.

Дома строятся, чтобы удовлетворить права обманутых дольщиков.

По имеющимся данным, дома будут достроены, однако, в дальнейшем с учетом мнения жителей будет решаться, как планировать дворовую территорию.

Ранее самарцы вывесили баннеры на улице Солнечной, протестуя против застройки.