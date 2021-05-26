В Самаре следователи выясняют причины гибели мужчины на пожаре в жилом доме

На пожаре в жилом доме погиб мужчина. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

Следователи выясняют причины гибели мужчины на пожаре в жилом доме в Самаре. По факту произошедшего проводится проверка, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Пожар произошел в ночь на 25 мая. Из дома эвакуировали 20 человек. Возгорание ликвидировали за 20 минут, на месте обнаружили тело 57-летнего мужчины.

В настоящее время следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое исследование.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.