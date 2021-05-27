В Самарской области перевернулась фура с прицепом-цистерной

Грузовик перевернулся на трассе в Самарской области. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Крупное ДТП произошло в Самарской области в четверг, 27 мая. На 876-м км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе перевернулась фура с прицепом-цистерной.

На место выехали сотрудники полиции, которые выясняют причины произошедшего, а также обеспечивают проезд для других машин. Дорогу сейчас расчищают от обломков, которые остались после аварии.

Полицейские опрашивают очевидцев. По факту случившегося проводится проверка. О пострадавших в аварии не сообщается, известно, что за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее около Сызрани произошло еще одно крупное ДТП, в котором столкнулись три грузовика.