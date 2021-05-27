Валерий Самодайкин покинул пост главы СУ СК России по Самарской области

В Самаре в руководстве следственного управления произошли изменения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В руководстве следственного управления СК РФ по Самарской области произошли изменения. По данным сайта следственного управления, исполняющим обязанности является полковник юстиции Александр Оськин, а информация о Валерии Самодайкине среди руководителей отсутствует.

Ранее сообщалось, что Самодайкин может продолжить работу в Ивановской области, об этом писал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Самодайкин работал в Самарской области с 2014 года, в 2016-м году указом президента страны он был назначен на эту же должность еще на 5 лет. Сейчас этот срок истек.

До приезда в Самару Самодайкин с 2012 по 2014-й годы занимал пост заместителя главы СУ СК по Красноярскому краю, до этого на разных должностях работал в СУ СК и прокуратуре Омской области