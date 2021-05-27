Администрация Самары разрешила строить высотки с урезанными парковками на Металлурге

Металлург хотят застроить высотками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовали постановление о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на проспекте Металлургов.

ООО «Строительно-монтажная производственная фирма «Эрли» возведет на двух участках по адресу проспект Металлургов, 24 и 26 высотки с парковочными местами 0,35 на 1 квартиру.

Согласно документу, под высотную застройку планируется отдать два участка общей площадью 708 квадратных метров.

Напомним, публичные слушания по данному проекту застройки проходили в Самаре с 18 марта по 8 апреля 2021 года.