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Общество27 мая 2021 17:38

Администрация Самары разрешила строить высотки с урезанными парковками на Металлурге

Высотная застройка будет располагаться на проспекте Металлургов, 24 и 26
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Металлург хотят застроить высотками

Металлург хотят застроить высотками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовали постановление о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на проспекте Металлургов.

ООО «Строительно-монтажная производственная фирма «Эрли» возведет на двух участках по адресу проспект Металлургов, 24 и 26 высотки с парковочными местами 0,35 на 1 квартиру.

Согласно документу, под высотную застройку планируется отдать два участка общей площадью 708 квадратных метров.

Напомним, публичные слушания по данному проекту застройки проходили в Самаре с 18 марта по 8 апреля 2021 года.