В Самаре два автобусных маршрута стали длиннее

В Самаре поменяют маршруты автобусов

В Самаре два автобусных маршрута стали короче - сократилась их фактическая протяженность. Так, согласно опубликованному заключению, на маршрутах № 30, 35, 56 поменялась протяженность - это было необходимо для приведения в соответствие с реальным положением вещей, согласно измерениям ГЛОНАС.

На маршруте №35 также поменялось название конечной остановки поменялось с Экономической академии на Экономический университет.

В соответствие с реальным положением вещей привели и количество и названия остановок на маршруте №70. Также поменялись наименования двух маршрутов: №96 теперь называется не с. Красный Пахарь - Тухачевского, а Крутые Ключи - Тухачевского, так как именно по этому маршруту осуществляется движение. Маршрут №213 также теперь называется по кольцевой схеме. Рекомендовано принять проект изменений и привести фактическое положение вещей в соответствие с обозначенным на бумаге.