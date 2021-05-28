В Самаре продлили автобусные маршруты №30 и 35, а сократили маршрут №56

Протяженность стала больше, а остановок не прибавили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре внесли очередные изменения в реестр автобусных маршрутов. На сайте администрации города опубликовали постановление о внесении изменений в реестр общественного транспорта Самары. Согласно документу, маршруты №30 и 35 были продлены, а маршрут автобуса №56, наоборот, сократили.

Раньше протяженность маршрута №30 «Автовокзал – завод Экран» составляла 10,4 км, а по новой редакции реестра – 12,97 км. Стоит отметить, что для автобусов, которые заезжают на Кабельную, протяженность не поменялась и составляет 13,9 км. На маршруте №35 «НФС – Экономическая академия» маршрут увеличился до 7,3 км с 5,3 км.

Стоит отметить, что список остановочных пунктов не поменялся. Единственное изменение касается названия остановки «Экономический университет», ранее она называлась «Экономическая академия».

Что касается автобусного маршрута №56 «Приволжский микрорайон – Железнодорожный вокзал», то его километраж сократили с 17,2 км до 16,94 км, то есть всего на 300 метров. При этом список остановочных пунктов не изменился.

Напомним, в прошлой редакции реестра сообщалось об отмене автобуса №59а «15 микрорайон – пост ГАИ», а также о сокращение автобуса №75 на семь остановочных пунктов.