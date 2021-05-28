Заместитель гендиректора Дмитрий Галямин и руководитель селекционного отдела Армен Маргарян покинули «Крылья Советов»

Кто займет эти должности - неизвестно Фото: ПФК "Крылья Советов"

ПФК «Крылья Советов» объявили об изменениях в структуре клуба. Самарский клуб попрощался с заместителем генерального директора по спортивной работе и развитию молодежного футбола Дмитрием Галяминым, а также с руководителем селекционного отдела Арменом Маргаряном.

- Совместно было принято решение о прекращении совместной работы, - заявили представители «Крыльев».

Однако о том, кто займет теперь эти должности, в настоящее время не сообщается.

Напомним, на этой неделе в клубе произошли еще одни кадровые изменения. В ПФК «Крылья Советов» сменился генеральный директор. Место Евгения Калакуцкого занял Вадим Андреев.

Ранее КП-Самара рассказывала, кто такой Вадим Андреев. Новый генеральный директор в 2012 году был назначен заместителем генерального директора стадиона «Казань Арена», а в 2016 занял должность заместителя гендиректора по эксплуатации стадионов в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» — компании-заказчике строительства нескольких стадионов к ЧМ 2018, в том числе самарского. Так что как минимум с основной площадкой «Крыльев Советов» он хорошо знаком.