«Началось»: Ново-Садовая встала в огромной пробке 27 мая

Самарцы боятся, что это может продлиться ближайшие три года Фото: Кадр видео

В Самаре вовсю идут работы по строительству двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Несмотря на то, что чиновники сообщили, что движение ограничиваться на участке не будет, автомобилисты встали в огромную пробку 27 мая.

Видеоблогер из Самары Евгений Щекин снял с высоты транспортный коллапс на одной из главных артерий города. Напомним, с 26 по 27 мая ограничили движение на участке от Советской Армии до Гастелло по направлению в город. Из-за того, что инженеры меняли коммуникации, автомобилисты встали в многокилометровую пробку.

Напомним, с 28 мая, на 21 день перекроют движение по дублеру Ново-Садовой, от Советской Армии до Гастелло. Это необходимо для перекладки инженерных коммуникаций.

Самарские автомобилисты, несмотря на обещания правительства, все же испытали неудобства в первый же день перекрытий улиц в районе масштабной стройки. Самарцы уже предполагают, что такая ситуация может затянуться на весь срок строительства, то есть на 3 запланированных года.