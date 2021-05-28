В Самаре Постников Овраг атаковали крысы

Самару атаковали полчища крыс Фото: "КП" Архив

Житель Самары поделился в социальных сетях видеозаписью, которую он сделал на улице Ново-Садовая, 163. На кадрах видно, что по двору бегают крысы, размером к кошку.

В комментариях под видео местные жители рассказали, что такая проблема с грызунами не только в Постниковом Овраге, но и в других районах города. В большинстве случаев, причиной размножения крыс является несвоевременная уборка мусора с мусорных площадок, а также использование мусоропровода в многоквартирном доме.

Ранее КП-Самара сообщала, что с проблемой нежелательных соседей столкнулись жильцы многоквартирного дома на Карла Маркса, 191. В региональном центре «ЖКХ-Контроль» рассказали, что делать в ситуации, когда крысы терроризируют людей.

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