В Самаре водителя грузовика, который переехал голову пешехода на Партизанской, обвиняют в превышении скорости

Мужчина перебегал дорогу в зоне видимости пешеходного перехода Фото: ГУ МВД по Самарской области

27 мая, около половины второго дня, на улице Партизанская, 110 насмерть сбили пешехода. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. В настоящий момент в отношении водителя были составлены два административных протокола – за превышение скорости и за управлением грузовым ТС без тахографа.

- По предварительным данным, 29-летний водитель грузовика Шаанки, двигался без груза по улице Партизанская. Водитель сбил 65-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам очевидцев, грузовик раздавил мужчине голову.

Как сообщают полицейские, водитель грузового автомобиля с начала года привлекался к административной ответственности 50 раз. В ходе поверки автомобиля выяснилось, что он ехал без груза, а карта водителя не была вставлена в тахограф. Кроме того, в действиях водителя усматриваются признаки нарушения скоростного режима. Проверка по факту ДТП продолжается.