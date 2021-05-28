Баскетбольная «Самара» в следующем сезоне будет играть в женской Премьер-лиге

Женская «Самара» в этом сезоне взяла серебро Суперлиги-1. Фото: БК «Самара».

Женская баскетбольная «Самара» в предстоящем сезоне выступит в Премьер-лиге (высшем дивизионе в структуре российского баскетбола). Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал президент БК «Самара» Камо Погосян.

- Я не помню такого, чтобы команда в первый свой год выиграла Суперлигу-2, во второй сезон вышла в Суперлигу-1 и заняла там второе место и в следующем сезоне пойдет в Премьер-лигу. На днях прошло заседание женской Премьер-лиги, наши представители были там, мы подали заявку, нас там ждут, - сказал Камо Погосян.

По словам президента «Самары», женскую команду будут комплектовать под Премьер-лигу. Уже известно, что к волжанкам присоединилась защитник сборной России Дарья Курильчук.

Напомним, женская команда в структуре БК «Самара» появилась два года назад. В первый сезон она выиграла Суперлигу-2, а во второй взяла серебряные медали Суперлиги-1.

Полное интервью президента «Самары» можно почитать на сайте samara.kp.ru.