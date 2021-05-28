Самарский полицейский признал вину в продаже конфиденциальных данных на сторону

На момент задержания молодой человек не проработал в дежурной части и года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Самаре продлили срок домашнего ареста Кириллу Чупрову, которого подозревают в «сливе» на сторону секретных сведений из баз данных МВД.

Напомним, «крота» в погонах искали одновременно сотрудники МВД и ФСБ России. Первыми на след напали полицейские. В конце декабря в одном из самарских отделов полиции провели обыски, после чего был задержан Кирилл Чупров, работавший на тот момент в дежурной части меньше года. Предположительно, секретными сведениями он торговал через Telegram-канал. Уголовное дело было возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Он признает вину, поэтому следствие не настаивало на том, чтобы отправить его в СИЗО, в данном случае ограничились домашним арестом, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Сегодня решением Самарского районного суда Кириллу Чупрову продлили срок домашнего ареста еще на 3 месяца – до 30 августа. Возможно, к этому времени расследование уже будет завершено. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарского полицейского заподозрили в продаже конфиденциальных данных на сторону

На него вышли во время спецоперации, которую столичные МВД и ФСБ проводили общими усилиями (подробности)