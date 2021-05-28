В Самаре "Добрым людям" за отлов собак заплатят почти 22 миллиона рублей

Более тысячи собак планируют отловить до конца года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице нашли подрядчика для отлова бездомных животных. Заявка поступила только одна - от ООО "Добрый люди". Администрация города должна будет заключить контракт с этой организацией.

- Стоимость контракта составит 21 711 000 рублей. Договор рассчитан до 24 декабря 2021 года, - сообщают на сайте госзакупок.

По указанной в заявке информации, исполнителю предстоит поймать 1776 собак и 130 кошек. По животным нельзя стрелять, их также не рекомендовано ловить в присутствии детей. Кроме того, процесс нужно снимать на камеру. После отлова питомцев отправят в приют.

Агрессивные звери будут оставаться под надзором, а остальных после 10 дней карантина стерилизуют, вакцинируют от бешенства, маркируют и возвращают на улицу. Кошки и собаки с метками повторно не отлавливаются.

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