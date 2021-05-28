В Южном городе ищут людей, которые жаловались на бездомных собак

Пострадавшую ввели в кому, но из нее она так и не вышла Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Адвокат пострадавшей от нападения бродячих собак в Южном городе ищет людей, которые неоднократно писали жалобы на бесконтрольное передвижение бродячих собак и на нападения на людей с их стороны. 19 мая после нападения стаи псов погибла 64-летняя женщина.

- Мы ищем сейчас всех, у кого на руках остались вторые экземпляры жалоб, интересует преимущественно 2021 год. Все у кого есть такие жалобы, буду благодарна, если Вы откликнитесь, - просит откликнуться неравнодушных адвокат семьи погибшей.

Отправить сканы документов или фотографии хорошего качества с обращениями можно по следующим контактам:

89279055010 (вайбер, вотсап, телеграм) info@advokat-larina.ru

В настоящее время, СУ СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения работ по отлову и стерилизации бездомных животных.

Напомним, ЧП случилось в Южном городе 19 мая 2021 года. Как стало известно, 64-летняя местная жительница вышла на прогулку и подверглась нападению стаи бродячих псов. Женщину с множественными травмами нашла сотрудница конного клуба, который находится рядом. Пострадавшая несколько дней находилась в коме, после чего скончалась, так и не придя в сознание.