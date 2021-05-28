За реставрацию Дачи со слонами в Самаре готовы заплатить 17,4 млн рублей

Дачу со слонами ждет новая жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство культуры РФ объявило о поисках подрядчика для реставрации дачи купца Константин Головкина в Самаре, которая также известна как Дача со слонами. Там необходимо провести восстановительные работы. Исполнителю по контракту готовы выплатить 17,4 млн рублей.

Объект, о котором журналисты "КП-Самара" ранее уже неоднократно писали, располагается на улице Советской Армии. На его базе планируют сделать Международную архитектурную школу СамГТУ.

Общий бюджет проекта - 70 млн рублей. Эти средства выделит Минкульт. Согласно документации, на основные противоаварийные работы потратят 16,3 миллиона рублей. Еще 1,1 - сопутствующие расходы на реставрацию.

Уже до 31 августа 2022 года подрядчик должен исполнить свои обязательство. Что будет дальше,

специалисты решат после тщательного обследования.