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Общество28 мая 2021 16:57

За реставрацию Дачи со слонами в Самаре готовы заплатить 17,4 млн рублей

Минкульт РФ ищет подрядчика, который выполнит работы до 31 августа 2022 года
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Дачу со слонами ждет новая жизнь

Дачу со слонами ждет новая жизнь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство культуры РФ объявило о поисках подрядчика для реставрации дачи купца Константин Головкина в Самаре, которая также известна как Дача со слонами. Там необходимо провести восстановительные работы. Исполнителю по контракту готовы выплатить 17,4 млн рублей.

Объект, о котором журналисты "КП-Самара" ранее уже неоднократно писали, располагается на улице Советской Армии. На его базе планируют сделать Международную архитектурную школу СамГТУ.

Общий бюджет проекта - 70 млн рублей. Эти средства выделит Минкульт. Согласно документации, на основные противоаварийные работы потратят 16,3 миллиона рублей. Еще 1,1 - сопутствующие расходы на реставрацию.

Уже до 31 августа 2022 года подрядчик должен исполнить свои обязательство. Что будет дальше,

специалисты решат после тщательного обследования.