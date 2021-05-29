В Тольятти школьника сбили во дворе жилого дома

Полиция сейчас выясняет, с какой скоростью двигался автомобиль и отвлекался ли водитель от дороги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером в Автозаводском районе Тольятти в жилой зоне автомобиль сбил ребенка. По данным областной полиции, за рулем «Лады Калины», которая совершила наезд на мальчика, находилась 33-летняя женщина.

- Она двигалась в жилой зоне, обозначенной соответствующими знаками, - уточнили в облМВД.

Во дворе жилого дома на ул.Автостроителей, 41 машина сбила школьника, который переходил дорогу. Пострадавшему восемь лет, он попал в больницу.

Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах произошедшего: в частности, выясняет, с какой скоростью двигался автомобиль и отвлекалась ли женщина-водитель от дороги. После выяснения всех подробностей будет приниматься процессуальное решение.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими, в них ранены были 8 человек, одна женщина погибла. Авария со смертельным исходом произошла в Самаре в районе площади Кирова.

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