Самарцы жалуются на нелегальную свалку возле озера Монашеское в Советском районе

Площадь незаконной свалки - около 7 га. Фото: Официальное сообщество Самарского регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые".

Самарцы пожаловались на незаконную свалку в Советском районе. Огромные кучи мусора скопились около озера Монашеское на проезде Мальцева, практически на самом берегу р.Самарки. По оценкам экоактивистов, площадь нелегальной свалки достигает 7 га. Фотографии скоплений мусора неравнодушные горожане выложили в социальных сетях.

Как пишут в комментариях очевидцы, свалка существует уже более двух лет, причем периодически на ней случаются пожары. Очевидцы рассказали, что сюда выгружают мусор неизвестные люди, которые приезжают на газелях. - Мы будем добиваться или ликвидации свалки за счет бюджетов разных уровней в ближайшее время, либо включение объекта в список свалок площадью более 1 га, которые будут ликвидированы в рамках нацпроекта «Экология»,- заверили экоактивисты.

В администрации Советского района уже отреагировали на сообщения общественников. Здесь сообщили, что совместно с правоохранителями начали регулярные рейды на свалку, чтобы ловить и наказывать тех, кто бросает здесь мусор. Кроме того, уже в этом году власти обещают начать ликвидацию этой свалки.

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