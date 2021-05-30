В Самаре разыскивают тех, кто жаловался на стаи собак в Южном городе

Стая напала на женщину недалеко от конюшни. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Адвокат Елена Ларина обратилась к самарцам с просьбой помочь найти тех, кто жаловался на стаи собак в Южном городе. Елена Ларина представляет интересы дочери женщины, которую 19 мая буквально растерзала напавшая на нее огромная стая собак. В результате женщина получила множественные травмы. Врачи долго боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти пострадавшую не удалось, женщина скончалась.

- Следственным отделом возбуждено уголовное дело и еще один материал проверки выделен в отдельное производство. Мы очень надеемся на то, что виновные лица (ответственные за отлов бродячих собак) будут установлены следственными органами и привлечены к уголовной ответственности, - сообщает адвокат на своей страничке в соцсети. - Нам известно, что жители Южного города неоднократно обращались с жалобами в администрацию Лопатино на бесконтрольное передвижение бродячих собак и на нападения на людей с их стороны. Мы ищем всех, у кого на руках остались вторые экземпляры жалоб. Мы очень боимся, что множественные жалобы будут уничтожены.

Адвокат уточняет, что в первую очередь ее интересуют жалобы за 2021 год. Она просит тех, кто жаловался на собак, откликнуться и направить сканы или хорошие фото жалоб на вайбер, ватсап или телеграм по номеру 89279055010 или на электронную почту info@advokat-larina.ru.

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