В Самаре правила для исторического поселения установят до 1 июля 2022 года

Новые правила должны привлечь инвесторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось совещание правительства, на котором обсудили развитие исторической части города. По словам чиновников, необходимо сформировать пакет документов на привлечение инфраструктурных кредитов, что позволит решить проблему коммунальной инфраструктуры города.

- Сейчас комплексная застройка в исторической части Самары затруднена, так как недостаточно мощностей действующих инженерных сетей, а также не определены границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия, - отметил председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Кроме этого градостроительные регламенты постоянно меняются, поэтому крупные инвесторы не хотят вкладывать свои средства в центр Самары. Однако специалисты отмечают потенциал «старого» города и оценивают его в 1,5 миллиона квадратных метров жилой застройки.

В правительстве Самарской области решили кардинально изменить сложившуюся ситуацию с привлечением инвесторов и утвердить новые градостроительные регламенты. Особое внимание будет уделено перечню исторически ценных объектов, которых сейчас насчитывается 600. Виктор Кудряшов поручил утвердить новые правила до 1 июля 2022 года и выстроить работу так, чтобы не выходить за рамки установленного срока.