В Самаре мужчина получил ожоги при пожаре в гараже на проспекте Кирова

Пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 30 мая 2021 года, в гараже на проспекте Кирова, 42 произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате ЧП пострадал 29-летний мужчина.

- Сообщение о пожаре поступило в 20:09. К месту происшествия выехали четверо пожарных. Возгорание ликвидировали до их прибытия, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Как стало известно КП-Самара от собственного источника, знакомого с ситуацией, пожар начался вследствие взрыва строительного баллона с пеной. Мужчина 1992 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу имени Пирогова.

Напомним, в субботу 29 мая в дачном массиве под Тольятти произошел пожар. Из-за оставленных в переулке автомобилей, пожарный автомобиль почти час не мог подъехать к месту ЧП. В результате дачный дом сгорел дотла. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.